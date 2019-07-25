"Убийце Бабченко" Алексею Цымбалюку вручили подозрение в нападении на журналиста "Страны" Владислава Бовтрука. Об этом нашему изданию сообщили в полиции.

Радикал стал подозреваемым по статье ст. 345-1 уголовного кодекса - угроза или насилие в отношении журналиста. Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Цымбалюк ударил Влада на акции протеста сторонников Порошенко, которая проходила 3 июля в центре Киева. Потом, через несколько дней националист пригрозил журналисту "лаврами Бузины" (то есть убийством) в социальных сетях.

По обоим эпизодам Влад написал заявления в полицию. И вот Цымбалюку вручили подозрение.

Это первое дело по факту атак на наших журналистов, в котором появились официальные подозреваемые.

"Страна" напоминает фабулу этой истории.

Две атаки на Влада

История с избиением Влада Бовтрука тянется уже больше трех недель.

2 июля сторонники Порошенко вышли на Майдан в Киеве. Они потребовали снять с регистрации на выборах ряд кандидатов - Анатолия Шария и Андрея Клюева. От "Страны" акцию освещал Влад.

В один из моментов он заметил потасовку. Как оказалось, на митинг пришел один из сторонников Шария с красным шариком. На него тут же набросились и начали прогонять.

"Я подошел поближе, чтоб заснять этот инцидент и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга - мужчины около 50 лет (это был Цымбалюк - ред.). Удар был такой силы, что я упал. После чего меня, уже лежащего, продолжили бить ногами. После чего меня облили водой и начали кричать "тебе мало? Добавить?". В этот момент пришла полиция и вывела меня из толпы. Сейчас иду писать заявление в участок", - рассказал Влад.

Момент избиения попал на видео - на нем видно, как Цымбалюк наносит журналисту удары со спины или душит его. Однако их разнимает полиция, которая выводит Влада из толпы.

На другом видео отчетливо видно, что толпа взорвалась криками, когда узнала, что Влад из "Страны". Несколько людей бросились к нему, а один попытался ударить, но полиция оттеснила нападавших.

По этому инциденту видно, что Влада не только Цымбалюк, но и другие националисты хотели "наказать" именно за его работу на наше издание. То есть, они знали, что он именно журналист.

Следствие по делу

Полиция не задержала Цымбалюка на месте преступления. Поэтому Влад написал заявление уже в райотделе. Через несколько дней, когда мы предали эту историю гласности, Цымбалюк написал в Facebook, что Владу "не дают покоя лавры Бузины" - журналиста, которого застрелили в Киеве.

Это стало основанием для второго заявления о преступлении против Цымбалюка, по которому было открыто новое уголовное производство - по статье 129 (угроза убийством).

Также "Страна" и нардеп Юрий Павленко вынес тему избиения Влада на заседание комитета Рады по свободе слова. Там обсудили проблему и обратились в полицию с требованием ускорить расследование.

По нашим данным, "пидозра" Цымбалюку была готова еще на прошлой неделе, но все это время согласовывалось в прокуратуре. И лишь после выборов прокуроры дали добро.

Защита "киллера Бабченко"

Параллельно другие националисты, соратники Цымбалюка начали придумывать версии в его защиту - одна экзотичнее другой. ъ

Они заявляли, что Влад сам начал задирать напавшего на него радикала.

Так, экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко (который год назад убил человека в Одессе) выдал на гора вообще фантастическую версию. По его утверждению, Влад пришел на Майдан с пакетом амфетамина, который привселюдно (!) употреблял. А потом подошел и первый ударил Цымбалюка.

Это "фэнтези" не выдерживает элементарной критики: во-первых, оно не подтверждается ни показаниями свидетелей, ни фото или видео. Во-вторых странно себе представить, что кто-либо может в одиночку подойти к толпе националистов и кого-то в ней ударить.

Однако защитники Цымбалюка продолжают вбрасывать новые, мягко говоря, странные, версии. Одну из них сегодня озвучил адвокат и активист Маси Найем, который, вероятно, и будет защищать Цымбалюка.

"Владислав Бовтрук сам же и начал спор, крикнув Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать, "Иди на * уй, бандера"", - заявил Найем в Facebook, опубликовав свое фото с Цымбалюком.

Жаль, что он не опубликовал видеозапись, как наш журналист якобы кричит эти обидные слова. Наверное, потому что ее нет в природе. Потому как невозможно представить ситуацию, когда журналист "Страны" приходит на митинг националистов и сторонников Порошенко и кричит первом попавшемуся участнику "иди на х@й, Бандера".

Впрочем, зачем выдумали эту фразу и приписали ее Владу - в принципе понятно. Защита Цымбалюка хочет свернуть это дело защиту чести и достоинства не столько "монаха Аристарха", а самого Бандеры.

Найем и сам пишет об этом:

"В отделении полиции Алексеем было заявлено о том, что в действиях Владислава Бовтрук он видит обиду его (Алексея) национальной чести и достоинства в сочетании с угрозами".

Жаль адвокат не поинтересовался, как Алексей Цымбалюк на самом деле представляет себе "национальную честь".

Что известно о Цымбалюке

Дело в том, что "монах Аристарх", судя по его фото из соцсетей, любит не только Бандеру, но и Гитлера. Он постоянно появляется то с нацисткими символами, то салютует партийным приветствием НСДАП.

Детальнее о нацистких пристастиях Алексея Цымбалюка можно прочитать в материале "Страны" Монах Аристарх из "Правого сектора". Что известно о провокаторе СБУ, который "убил" Аркадия Бабченко.

То, что одиозный активист наконец оказался под следствием - знак того, что политическая крыша у радикалов, которые расплодились в период правления Порошенко, начала ощутимо "протекать".

Новая власть видимо так и не приняла их "на баланс". А с учетом тотальной победы партии Зеленского на выборах в парламент, появилась надежда на зачистку уличных беспредельщиков-нациоаналистов, которых ранее покрывали власти Порошенко и СБУ.

Станет ли дело Цымбалюка показательным или его "сольют" в угоду радикалам - от этого будет зависеть и авторитет новой власти в обществе. Будет понятно - намерена ли команда Зеленского наводить порядок в стране либо же подобно Порошенко будет попустительствовать беспределу радикалов.

Ну а пока - появилась надежда, что и по другим атакам на наше издание и на журналистов других СМИ появятся позитивные сдвиги.

Редакции не раз угрожали известные "порохоботы". А прошлым летом фотокорреспондента "Страны" вербовал и шантажировал угрозами сотрудник СБУ Александр Хаиндрава. Мы подавали заявления в правоохранительные органы - и во время президентства Порошенко движений по ним не было.

Что будет при Зеленском - покажет время.