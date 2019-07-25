В Киеве на Оболони на полицейского напали шесть бандитов. Страж порядка стал случайным свидетелем конфликта между ними. После сделанного замечания на него напали, однако милиционер в ответ применил травматическое оружие и произвел несколько предупредительных выстрелов.

Видео инцидента опубликовано на Facebook-странице начальника полиции Киева Андрея Крищенко в четверг, 25 июля.

Во время драки один из нападавших ударил полицейского бутылкой по голове и он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку, в которой были личные вещи, документы и деньги.

В полиции сообщили, что в ходе отработки Оболонского района уже обнаружили и задержали шесть человек, которые могут быть причастны к указанного события. Среди задержанных есть несовершеннолетние и лица с уголовным прошлым.

Видео: facebook.com/Андрей Крищенко

Как сообщала "Страна", появилось видео полицейской погони за пьяным водителем на автомобиле и бегом. Патрульные подали знак водителю остановиться, однако он проигнорировал и прибавил скорость, но вскоре был пойман.

Напомним, что в Киеве задержаны полицейские, которые получали 20 тысяч гривен взятки от представителя лотереи.