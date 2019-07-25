Выяснением обстоятельств инцидента, произошедшего неподалеку Государственного бюро расследований (ГБР) после допроса президента Украины Петра Порошенко, будет заниматься Национальная полиция, Госбюро готово сотрудничать по этому вопросу.

"Мы узнали, что здесь было определенное столкновение. Здесь были представители Нацполиции, это их подследственность, поэтому они будут заниматься выяснением обстоятельств этого события", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова журналистам.

Она добавила, что если представители Нацполиции обратятся в ГБР, то Бюро будет сотрудничать и предоставит материалы, в частности, видео.

Как сообщалось, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ. После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Напомним, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском". Его назначили на 17 июля. Но в тот день экс-президент Украины не пришел на допрос. После этого его вызвали повторно, на этот раз на 25 июля на 15:30.

Однако экс-глава государства прибыл в ГБР на день раньше, 24 июля, и попросил перенести следственные действия из-за отпуска. В ГБР удивились внезапному визиту Порошенко и попросили прийти его завтра. Утром 25 июля в Бюро пришло письмо от адвоката Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременным просьбой перенести его на несколько недель. В ГБР назначили третью дату допроса Порошенко. После этого он неожиданно пришел к следователям 25 июля. Позже Порошенко рассказал, о чем его допрашивали в ГБР .