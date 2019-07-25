Печерский суд Киева санкционировал очередной пакет санкций по доступам и выемкам к документам и активам экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 25 июля.

"Уважаемые друзья, из-за тайны следствия не могу рассказать об этом открыто, поэтому информирую всех по большому секрету - Печерский суд санкционировал очередной пакет санкций по доступам и выемкам к документам и активам Порошенко", - написал Портнов.

Скриншот: Facebook/Андрей Портнов

Напомним, сегодня Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Как сообщила пресс-секретарь ГБР, Порошенко будут допрашивать по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Вчера, 24 июля, бывший президент также приходил на допрос в ГБР в неназначенное время, что вызвало удивление у сотрудников бюро. До этого стало известно, что в Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 25 июля.

Напомним, впервые Порошенко был вызван на допрос 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля. По словам адвоката экс президента Игоря Голованя, его подзащитный часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами".

Порошенко был вызван в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" (№62019000000000713).

15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что сторонники Порошенко ворвались в здание бюро, чтобы повлиять на это дело. Он также возмутился, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, в котором фигурирует Порошенко.

Также сообщалось, что Исполнительная служба арестовала счета партии Порошенко "Европейская солидарность".