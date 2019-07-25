Uber полностью приостанавливает работу в Австрии, сообщается в письменном заявлении компании. Поводом для приостановки работы стало решение суда, согласно которому Uber обязан иметь в Австрии филиал и разрешение, чтобы предлагать свои услуги. Компания собирается выполнить эти условия, а до тех пор работа будет приостановлена.

Ранее Uber и работающие на рынке Австрии службы такси устанавливают цены на свои услуги по-разному. Uber относится к сервисам аренды автотранспортных средств, что дает ему право устанавливать цены на свои услуги самостоятельно. Тарифы на услуги таксистов устанавливаются в Австрии властями провинций.



Ранее европейские таксисты провели в нескольких странах Евросоюза акции, протестуя против американского таксомоторного сервиса. Таксисты обвиняют Uber в подрыве своего бизнеса. В минувшем году Uber пришлось приостановить свою работу на австрийском рынке на двое суток на фоне рассмотрения судебного иска, поданного юристами одного из местных таксопарков.

Ранее мы писали, что Uber запустил в Индии сервис по вызову скоростных катеров. Также сообщалось, что в Брюсселе запретили такси Uber.