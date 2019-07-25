Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 24 июля, лично принял решение о задержании российского танкера NEYMA. Об этом сообщил на своей странице главред Цензор.Нет Юрий Бутусов.

"Решение о задержании было одобрено президентом Владимиром Зеленским накануне, 24 июля. решение принималось непросто, поскольку было очевидно, что арест приведет к ответным действиям РФ. Хотелось бы поблагодарить за профессиональные действия сотрудников СБУ и военной прокуратуры, которые четко выполнили указ президента и провели задержание нарушителей", - написал он.

Также Бутусов подчеркнул, что для президента Зеленского - это первая операция на посту в защиту интересов Украины, которая вызовет злобу и раздражение Кремля.

Он отметил, что задержание "Неймы" - логичный ответ на не выполнение Российской федерацией решения Международного морского суда, который обвинил РФ в незаконном задержании украинских моряков и катеров 25 ноября 2018-го, и потребовал их немедленного освобождения.

Скриншот: Facebook/Юрий Бутусов

Ранее стало известно, что на борту российского танкера находится экипаж из порядка 15 граждан Российской Федерации. Перед этим в МИД РФ заявили, что российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер. В министерстве отметили, что Киеву также "стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море".

Как сообщалось позже, всех моряков, которые находились на задержанном танкере, отпустили.

Напомним, 25 июля СБУ сообщила о задержании российского танкера NEYMA, который, по данным спецслужбы, был переименован в NIKA SPIRIT, чтобы скрыть его участие в блокировании украинских судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Речь об инциденте, когда российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

В оккупированном Крыму подконтрольный РФ суд постановил арестовать всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля, а также отпустить 24 захваченных украинских моряков. В ответ в МИД РФ заявили, что керченский инцидент якобы не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.