В четверг, 25 июля, экс-президент Петр Порошенко давал в ГБР пояснения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском". Об этом он сам сообщил на странице в Facebook.

"Сегодня мы давали пояснения, они были в устном и в письменном виде относительно направлений, которые касаются абсолютно прозрачного соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", которое осуществлялось без моего участия", - сказал Петр Порошенко.

Также Петр Порошенко заявил, что ГБР "пытается продолжать следственные действия против канала "Прямой"", о чем его уведомили в Бюро. Порошенко заявил, что ни одного дела, где фигурировал бы он, не существует, повесток он якобы не получал, а следственные действия против него угрожают не ему лично, а Украине в целом.

Видео: Facebook/ Петро Порошенко

Напомним, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском". Изначально его назначили на 17 июля, но позже перенесли из-за неявки экс-президента на 25 июля.

Сам Порошенко решил прийти в ГБР на день раньше, 24 июля. В ГБР сообщили, что он просил перенести допрос из-за отпуска. Однако экс-президента попросили прийти в назначенное время, 25 июля.

Утром 25 июля в Бюро пришло письмо от адвоката Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременным просьбой перенести его на несколько недель. В ГБР назначили третью дату допроса Порошенко. После этого он неожиданно пришел к следователям 25 июля.

"Страна" писала о том, как после допроса Порошенко в ГБР началась драка. Люди прыгали на капот авто экс-президента.