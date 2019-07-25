Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 25 июля, незначительно снизился - до 25,46 грн/$1 с 25,455 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,445 – 25,475 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 25 июля укрепился до 25,4933 грн/$1 с 25,5262 грн/$1.

Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 26 июля до 25,487337 грн/$1 по сравнению с 25,516300 грн/$1 на 25 июля 2019 г.

Ранее банкиры назвали главную причину нового падения курса доллара на межбанке Украины. Отмечается, что весь день рынок активно заваливали американской валютой. Общий объем торгов вышел на рекордные для июля $350 млн.

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