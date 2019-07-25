Экипаж задержанного в порту Измаила российского танкера отправлен домой. Сам корабль остается в измаильском порту. Об этом сообщил "Интерфаксу-Украина" пресс-атташе посольства России в Украина Денис Голенко, подтвердив информацию "Страны".

"Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле", - сказал Голенко.

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что членам экипажа танкера "Neyma" в Украине не предъявлено обвинений, они сейчас добираются до Молдовы, а оттуда вылетят в Москву.

"Москалькова провела телефонный разговор со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, которая сообщила, что 10 членам экипажа - российским гражданам - не было предъявлено обвинений. Их сейчас сажают на автобус, который проследует на территорию Молдовы, а оттуда они вылетят в Москву", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской уполномоченной по правам человека.

Мы разбирались, для чего 25 июля в украинском порту Измаила могли задержать российский танкер и к чему это может привести.

Как сообщала "Страна", на борту российского танкера находился экипаж из порядка 15 российских граждан. Перед этим в МИД РФ заявили, что российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания танкера "Neyma" в украинском порту для принятия адекватных мер. В МИД России отметили, что Киеву также "стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море".

25 июля СБУ сообщила о задержании российского танкера "Neyma", который, по данным спецслужбы, был переименован в "NIKA SPIRIT", чтобы скрыть участие в захвате 3 судов Военно-морских сил Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года, в ходе которого были ранены трое человек. Все находившиеся на кораблях моряки и силовики были арестованы и находятся в СИЗО Москвы. На текущий момент ведутся переговоры об их освобождении.

25 мая 2019 года Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля, а также отпустить 24 захваченных украинских моряков. В ответ в России заявили, что это находится вне юрисдикции трибунала.