Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими неоднозначными высказываниями, был госпитализирован в реанимацию НИИ Склифосовского в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал "Baza".

По предварительным данным, у священнослужителя диагностировали инсульт. Однако сам Смирнов в сознании, говорит, что чувствует себя нормально. Его жизни ничего не угрожает, сейчас ему помогают врачи.

Скриншот: Telegram/Baza

Протоиерей возглавляет Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства со 2 октября 2013 года, а также является членом Высшего церковного совета и Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Его высказывания часто вызывают широкий общественный резонанс.

Дмитрий Смирнов - человек жестких консервативных убеждений (известно его выражение: "Человек без веры — животное"), в эфире одной религиозной радиостанции задел весь прекрасный пол. По мнению протоиерея, "женщина слабее умом, чем мужчина".

Видео: YouTube/Ксения Томашвили

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