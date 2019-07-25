Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в Киев. Об этом передает УНН со ссылкой на посольство США.

Он провел встречу с Айварасом Абромавичусом, входящим в окружении президента Украины Владимира Зеленского и список претендентов на должность премьер-министра Украины и переговорил с Юлией Тимошенко.

"С послами Волкером и Тейлором обменялись мнениями относительно перспектив реформирования Украины и о сотрудничестве в ОПК (оборонно-промышленном комплексе - прим.ред.)", - отметил Абромавичус.

Фото: twitter.com/aivaras_aivaras

Волкер обсудил с Тимошенко результаты выборов, возможности для проведения реформ, а также вопросы двустороннего сотрудничества. Она поблагодарила спецпредставителя внешнеполитического ведомства США "за помощь нашей стране и призвала демократический мир к активизации усилий для скорейшего разрешения конфликта на Донбассе", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Как сообщала "Страна", Волкер заявил, что встреча Трампа и Зеленского - вопрос ближайшего будущего. Также он позвонил спецпредставителю президента России и предложил после выборов в Украине обсудить особый статус Донбасса.