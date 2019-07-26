28 июля, в ближайшее воскресенье, верующие отмечают Крещение Руси. В Киеве запланировано сразу три крестных хода.

УПЦ МП проведет его накануне - 27 июля. ПЦУ - на следующий день. УПЦ КП соберет ход 28 июля - он будет самым скромным из трех.

Из-за церковных мероприятий в центре столицы на выходных ограничат движение.

Крестный ход УПЦ МП

Этот Крестный ход проведут 27 июля. Начнется он в 10:00. В это время откроют проход на Владимирскую горку, где в 13:00 собравшиеся помолятся, совершив благодарный молебен во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. А через полчаса крестный ход начнет шествие в Киево-Печерскую лавру, где пройдет всенощное бдение.

В время хода по улицам пронесут пять чудотворных икон. А на торжественный молебен вынесут мощи святого князя Владимира-крестителя и стопу апостола Андрея Первозванного, который по легенде дошел до днепровских холмов, где впоследствии появился Киев.

После церемоний мощи и чудотворные иконы в свободном доступе оставят в Трапезном храме Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.

ПЦУ

28 июля ПЦУ проведет первый крестный ход. Его возглавит митрополит Епифаний. Мероприятия начнутся с 08:30. В Софии Киевской проведут праздничную службу, а с 10:30, прихожане проследуют от собора к парку Владимирская горка - через Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую. В 11:00 у памятника князю Владимиру, проведут молебен.

УПЦ КП

28 июля Украинская православная церковь Киевского патриархата проведет собственный крестный ход, наименее скромный из трех. В 07:00 и 10:00 начнутся литургии. Около 12:00 верующие и священники пройдут вокруг Владимирского собора. Возглавит ход Киевский патриарх Филарет.

В этот день во Владимирском соборе - двойные торжества, 28 июля там отмечают и храмовый праздник в честь святого этого собора.