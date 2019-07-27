Национальный банк Украины обнародовал данные о внутригосударственных и межгосударственных переводах денег в Украине, сообщает пресс-служба регулятора.

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода денег за первое полугодие 2019 года вырос на 33,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

По Украине через системы переводов, созданных нерезидентами, осуществляется совсем малая доля переводов. По данным НБУ, всего 3 процента от общей суммы переводов.

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

ТОП-5 стран по объемам переводов в Украину:

США (15%),

Италия (14%),

Польша (11%),

Россия (9%),

Израиль (8%)

Фото: bank.gov.ua

Что касается украинских финансовых учреждений, то здесь лидируют небанковские учреждения, на которые приходится 90% всех переводов.

Фото: bank.gov.ua

За пределы Украины за первое полугодие 2019 года перевели 168 миллионов долларов (в эквиваленте) - 3,54% от общей суммы переводов, больше всего - на территорию России (36%).

Данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

Фото: bank.gov.ua

Ранее в мире рекордно вырос объем денежных переводов.

Мы писали, что в начале 2019 года НБУ назвал топ-5 стран, откуда в Украину идет больше всего денежных переводов.