В НБУ подсчитали, что в Украину отправили в семь раз больше валюты, чем из нее
Национальный банк Украины обнародовал данные о внутригосударственных и межгосударственных переводах денег в Украине, сообщает пресс-служба регулятора.
Объем внутригосударственных переводов через системы перевода денег за первое полугодие 2019 года вырос на 33,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
По Украине через системы переводов, созданных нерезидентами, осуществляется совсем малая доля переводов. По данным НБУ, всего 3 процента от общей суммы переводов.
Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.
ТОП-5 стран по объемам переводов в Украину:
- США (15%),
- Италия (14%),
- Польша (11%),
- Россия (9%),
- Израиль (8%)
Фото: bank.gov.ua
Что касается украинских финансовых учреждений, то здесь лидируют небанковские учреждения, на которые приходится 90% всех переводов.
Фото: bank.gov.ua
За пределы Украины за первое полугодие 2019 года перевели 168 миллионов долларов (в эквиваленте) - 3,54% от общей суммы переводов, больше всего - на территорию России (36%).
Данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.
Фото: bank.gov.ua
Ранее в мире рекордно вырос объем денежных переводов.
Мы писали, что в начале 2019 года НБУ назвал топ-5 стран, откуда в Украину идет больше всего денежных переводов.