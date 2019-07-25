В четверг, 25 июля, после допроса в ГБР экс-президента Украины Петра Порошенко произошла драка. Один из дерущихся залез на машину, в которой находился бывший глава страны. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

После того как Петр Порошенко покинул здание ГБР, он садился в авто. Возле Бюро находились противники и сторонники экс-президента. Одни выкрикивали: "Позор", "Вон", "Петя, сдохни". Вторые скандировали: "Порошенко", "Реваншистов прочь!"

Четверо людей пытались напасть на Петра Порошенко, один из нападавших прыгнул на капот машины. Охрана экс-президента оттеснила их. Один из них распылил охраннику в глаза слезоточивый газ, также телохранителя экс-президента избили ногами. После этого нападавшие скрылись, их ищет полиция.

Напомним, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском". Его назначили на 17 июля.

В этот день экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, объяснив это участием в избирательном процессе. После этого его вызвали повторно, на этот раз на 25 июля на 15:30.

Однако экс-глава государства прибыл в ГБР на день раньше, 24 июля, и попросил перенести следственные действия из-за отпуска. В ГБР удивились внезапному визиту Порошенко и попросили прийти его завтра.

Утром 25 июля в Бюро пришло письмо от адвоката Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременным просьбой перенести его на несколько недель.В ГБР назначили третью дату допроса Порошенко. После этого он неожиданно пришел к следователям 25 июля.