Возле здания Государственного бюро расследований в Киеве, куда около 15:30 явился вызванный на допрос экс-президент Петр Порошенко, возникла перепалка. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Когда Порошенко заходил в здание ГБР, трое неизвестных кричали "Ганьба". Спустя полчаса к Бюро приехали около 10 человек представителей молодежного крыла "Евросолидарности", партии, которую возглавляет Порошенко. Они были замотаны во флаги Украины и Евросоюза и пытались перекричать первую группу молодых людей, скандируя "Портнов - Труба - ФСБ".

Когда Петр Порошенко покидал здание ГБР, также возникла потасовка. Экс-президент сел в машину, а в этот момент кто-то из активистов запрыгнул на капот и начал кричать, после этого охрана его скинула.

Напомним, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском". Его назначили на 17 июля.

В этот день экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, объяснив это участием в избирательном процессе. После этого его вызвали повторно, на этот раз на 25 июля на 15:30.

Однако экс-президент явился в ГБР на день раньше, 24 июля, попросив перенести следственные действия из-за отпуска. В ГБР ответили, что ждут его в прежнее время.

Уже утром 25 июля в Бюро пришло письмо от адвоката Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременным просьбой перенести его на несколько недель.В ГБР назначили третью дату допроса Порошенко, однако неожиданно экс-глава государства все же явился к следователям 25 июля.