Боевые суда ВМС Великобритании начнут конвоировать грузовые суда под британским флагом в Ормузском проливе для защиты от Ирана, который стал задерживать британские корабли после захвата иранского танкера британским спецназом. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

"ВМС Великобритании дали указание сопровождать грузовые суда под британским флагом в Ормузском проливе для их защиты от нападений со стороны Ирана", - говорится в сообщении.

По данным британских журналистов, фрегат HMS Montrose уже сопровождал британское судно в ночь на четверг, 25 июля. В британском Министерстве транспорта уже рекомендовали владельцам грузовых судов заранее сообщать детали своего маршрута в регионе.

4 июля неподалеку Гибралтара, с помощью ВМС Великобритании задержали танкер из Ирана Grace 1. В ответ 19 июля британский танкер Stena Impero с 23 членами экипажа на борту был задержан силами Ирана в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями, если тот в ближайшее время не освободит судно. 24 июля президент Ирана Хассан Рухани намекнул Лондону на обмен задержанными танкерами.

Как сообщала "Страна", Иран ликвидировал крупную шпионскую сеть и собирается казнить 17 агентов ЦРУ. Сообщается, что они были наняты американскими спецслужбами в чувствительных и жизненно важных центрах Ирана.

Напомним, что в Иране объяснили задержание британского танкера в Персидском заливе.