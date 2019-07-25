Моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу. Об этом сообщили источники "Страны" в СБУ.

При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Что чисто юридически не мешает им выехать из Украины - по делу моряки проходят как свидетели. Следовательно, никаких ограничений на передвижение не имеют.

Ранее стало известно, что на борту российского танкера находится экипаж из порядка 15 граждан Российской Федерации. Перед этим в МИД РФ заявили, что российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер. В министерстве отметили, что Киеву также "стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море".

Напомним, 25 июля СБУ сообщила о задержании российского танкера NEYMA, который, по данным спецслужбы, был переименован в NIKA SPIRIT, чтобы скрыть его участие в блокировании украинских судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Речь об инциденте, когда российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

В оккупированном Крыму подконтрольный РФ суд постановил арестовать всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля, а также отпустить 24 захваченных украинских моряков. В ответ в МИД РФ заявили, что керченский инцидент якобы не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.