По состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня составил 2 млрд 102,41 грн, или 80,35 млрд долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что за июнь долг уменьшился в гривневом эквиваленте на 4,15 млрд грн, а в долларовом - вырос на 1,96 млрд долл. США.

"По состоянию на 30 июня 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 млрд 102,41 грн, или 80,35 млрд долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 1 309,33 млрд грн (62,28% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 50,04 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 793,08 млрд грн (37,72%), или 30,31 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Также в Минфине уточнили, что государственный долг Украины на 30 июня составил 1 832,30 млрд грн, или 70,02 млрд долл. США. Государственный внешний долг составлял 1 049,88 млрд грн, или 40,12 млрд долл. США. Государственный внутренний долг составлял 782,42 млрд грн, или 29,90 млрд долл. США.

Гарантированный государством долг Украины составил 270,11 млрд грн, или 10,32 млрд дол. США, в том числе: гарантированный государством внешний долг – 259,46 млрд грн (12,34% ), или 9,92 млрд долл. США; гарантированный государством внутренний долг – 10,66 млрд грн (0,51%) или 0,41 млрд долл. США.

В течение июня 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 4,15 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,96 млрд долл. США.

Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая составил 2 106,49 млрд грн, или 78,39 млрд долл. США; за май долг уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 млрд долл. США.

Ранее сообщалось, что Кабмин не исключает девальвации гривни до 30,7 за доллар ради сокращения госдолга.

Также мы писали, что Нацбанк сократил золотовалютные резервы на миллиард долларов из-за выплат по госдолгу.