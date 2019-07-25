В январе-мае 2019 года Украина экспортировала в Россию товаров на $1 миллиард 336 миллионов, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает УНН.

Импорт товаров из России в Украину также упал, но не существенно. За 5 месяцев этого года Украина импортировала из России товаров на 3 млрд 143,4 млн долл., что на 1,3% меньше, чем в январе-мае 2018 года. Конкретной структуры закупок из России в в ведомстве не приводят.

В мае 2018 года тогдашние власти Украины обнародовали обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц. Среди них есть российские и белорусские фирмы-посредники ООО "Мир Пива" с регистрацией в Минске и ООО "Белтрейд" (Смоленск, Россия).

Как сообщала "Страна", по прогнозу в Украине рост реального ВВП в 2029 году замедлится до 2,8%. Об этом свидетельствует отчет Института международных финансов.

Отметим, что Украина предложила властям ЕС пересмотреть условия Соглашения об ассоциации. По словам вице-премьера, Киев будет предлагать просмотр на основе национального интереса.

Напомним, что в Грузии приветствовали решение Путина не накладывать на них санкции.