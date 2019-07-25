На борту российского танкера NEYMA, который был задержан сегодня Службой безопасности Украины, находится экипаж из порядка 15 граждан Российской Федерации. Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на источник.

По его словам, все они чувствуют себя удовлетворительно. Источник отметил, что у танкера российский судовладелец, однако судьбой моряков он пока не озаботился.

Как сообщалось, в МИД РФ заявили, что российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер. В министерстве отметили, что Киеву также "стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море".

Напомним, 25 июля СБУ сообщила о задержании российского танкера NEYMA, который, по данным спецслужбы, был переименован в NIKA SPIRIT, чтобы скрыть его участие в блокировании украинских судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Речь об инциденте, когда российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

В оккупированном Крыму подконтрольный РФ суд постановил арестовать всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля, а также отпустить 24 захваченных украинских моряков. В ответ в МИД РФ заявили, что керченский инцидент якобы не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.