Российский танкер NEYMA, который блокировал украинские суда в Керченском проливе в ноябре 2018 года и был задержан СБУ 25 июля 2019 года в Одесской области, заходил в порт Измаила под названием NIKA SPIRIT. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

Так, по его словам, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии 25 ноября 2018 года российские владельцы изменили название танкера "NEYMA" на "NIKA SPIRIT".

"По факту блокирования танкером "NEYMA" Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование… 24 июля по информации украинских пограничников в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива", - сказано в сообщении.

Скриншот, фото: Facebook/ Анатолій Матіос

Напомним, 25 июля СБУ сообщила о задержании российского танкера NEYMA, который, по данным спецслужбы, был переименован в NIKA SPIRIT, чтобы скрыть его участие в блокировании украинских судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Речь об инциденте, когда российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Также мы писали, что в МИД РФ прокомментировали задержание Украиной российского танкера и пригрозили последствиями.