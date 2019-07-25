Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 июля, в Киеве провел встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников встречи.

На встрече присутствовали практически все будущие нардепы от "Слуги народа", избранные как по списку, так и по мажоритарным округам. Впрочем, на встрече не обсуждались кадровые вопросы, однако их могут поднять на следующей неделе.

"Никаких кадровых вопросов не обсуждали. Мы понимаем, сегодня этих решений нет. Их должны принять в течение ближайших недель. Об этом разговоров вообще не было", - сказал кандидат в нардепы по списку "Слуги народа" Данил Гетманцев.

Другой кандидат в народные депутаты - гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко также отметил, что кадровые вопросы на встрече не затрагивались. "Не обсуждали. На следующей неделе будут обсуждать", - сказал он.

Напомним, 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных парламентских выборах. По результатам обработки 99,9% протоколов, в партии "Слуга народа" 43,16% поддержки и 254 из 450 мест в парламенте. В "Оппозиционного платформы - За жизнь" - 13,04% или 43 мандата, "Батькивщина" - 8,18% или 26 мест, "Европейская солидарность" - 8,1% или 25 мандатов, "Голос" набрал 5,82% голосов и может рассчитывать на 20 кресел в совете. Остальные в парламент не проходят.

Ранее кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская назвала первоочередные антикоррупционные инициативы президентской партии, среди которых - введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников.

Также в выпуске Ясно.Понятно с Олесей Медведевой, мы рассказывали как дела с коррупцией в Зе-команде.