В правительстве Китая одобрили снятие импортной пошлины с хлопка, кукурузы, сорго и свинины из США для ряда компаний. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, китайским текстильным фабрикам разрешили закупить в общей сложности до 50 тыс. тонн американского хлопка без необходимости оплаты 25%-ной импортной пошлины. Накануне в Bloomberg сообщили, что власти Китая "дали зеленый свет" пяти компаниям на импорт из США соя-бобов общим объемом до 3 млн тонн.

Отмечается, что введение квоты на беспошлинную закупку соя-бобов является жестом доброй воли со стороны Китая в рамках подготовки к возобновлению торговых переговоров с США. По их словам, размер квоты может быть увеличен в случае, если в торговых переговорах с Вашингтоном будет достигнут прогресс.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник, как ожидается, прибудут в Китай для возобновления торговых переговоров с делегацией КНР, прерванных в мае.

Официальный представитель министерства торговли Китая Гао Фэн заявил в ходе пресс-конференции в Пекине в четверг, 25 июля, что китайские компании готовы покупать сельскохозяйственную продукцию США в соответствии с внутренним спросом и делают закупки в соответствии с собственными решениями.

Он отметил, что прямой связи между закупками сельхозтоваров и возобновлением торговых переговоров с США нет. Несмотря на действие 25%-ной пошлины, Китай приобрел в мае 64 тыс. тонн американского хлопка, свидетельствуют таможенные данные.

Тем временем, импорт кукурузы, сорго и свинины из США существенно снизился с начала торгового спора. Так, в апреле 2018 года Китай закупил в США более 620 тыс. тонн злаков сорго, а в 2019 году импорт упал почти до нуля.

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Часть экспертов видит в массовых протестах в Гонконге влияние внешних сил. По одной из версий, подоплекой нынешних волнений стала торговая война США и Китая, когда после провала переговоров по новому торговому соглашению американский президент Трамп подписал указ о повышении ввозной пошлины на китайские товары. Ранее в Китае пригрозили США ответными пошлинами, которые могут составить 60 миллиардов долларов.

Торговая война США и Китая разгорелась после введения Вашингтоном импортных пошлин на ряд китайских товаров. В 2018-м году мы анализировали, чем могут закончится торговые разборки между США, Евросоюзом и Китаем для мира и Украины.