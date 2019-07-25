Экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина, задержанного 25 июля, подозревают в том, что он в 2017 году продал вещественные доказательства по одному из расследуемых дел. Об этом сообщил источник "Страны" в ГУНП.

Так, по версии правоохранителей, Головин вместе со своим заместителем Константином Гейко продал в 2017 году семь контейнеров сигарет, которые проходили по одному из дел вещественными доказательствами. Сейчас Константин Гейко скрылся, а Головин арестован.

Отметим, что на должности начальника полиции Одесской области Головин проработал с ноябре 2016 года по апрель 2019-го.

Отметим, что в квартирах бывшего главы одесской полиции Дмитрия Головина и его заместителя Константина Гейко в конце мая проводились обыски.

Также мы писали, что в Одессе в начале июля вспыхнул скандал с патрульной, которая заявила о коррупции и бардаке в полиции.