26 июля, до 18:00, станут известны списки рекомендованных к зачислению на бюджет. Их опубликуют в каждом вузе. Абитуриенты должны будут отнести оригиналы документов в интересующий их вуз до 31 июля. Имена поступивших перечислят в специальных указах учебных заведений и только тогда поступающие перейдут в разряд первокурсников.
"Страна" собрала полезную информацию для поступающих - как узнать, проходят ли они на бюджет, что делать после того, как вуз включил фамилию абитуриента в этот список и что происходит, если на бюджет попасть не удалось.
Что делать
Если абитуриент рекомендован (соответствующая запись об этом появится в личном электронном кабинете), то до 18:00 31 июля он должен принести в приемную комиссию выбранного вуза такие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность
- оригинал документа об образовании с приложением
- копию военно-учетного документа (для мальчиков)
- сертификат ВНО
- 4 цветных фото размером 3*4 см
- а также другие документы, если они предусмотрены правилами приема учебного заведения.
Если все перечисленные условия будут выполнены, то до 12:00 1 августа в электронном кабинете статус заявления изменится на "Включено до наказу", то есть вуз издает указ о зачислении.
Если абитуриент не выполнил условий (не отнес документы, предпочтя другой вуз, не подал весь перечень бумаг и т.д.), то статус изменится на "Исключен из списка рекомендованных".
У тех абитуриентов, которые 26 июля не прошли на бюджет, статус заявки будет "Допущено до конкурсу". Все такие заявки автоматически примут участие в конкурсе на контракт (то есть обучение за счет физ и юрлиц).
Узнать о том, удалось ли поступить на контракт, можно будет не раньше 12:00 1 августа.
Рейтинговые списки всех подавших заявки можно смотреть на сайте Вступ. Освiта.ua, выбрав нужный регион, вуз и специальность. Там отображается информация о всех абитуриентах: их конкурсные баллы, результаты экзаменов и сертификатов ВНО.
Также списки рекомендованных к зачислению появятся до 18:00 на сайте Vstup.edbo.gov.ua.
В открывшемся шаблоне нужно внести данные о специальности и городе/области в которых находится вуз. Например, "журналистика" или "право", а город "Киев", "Харьков" (в зависимости от того, в какой вуз и на какую специальность абитуриент подавал заявление). Далее следует нажать на синий блок "Пошук", и выбрать в списке интересующий вуз и "Список поступающих". В прошлом году списки рекомендованных на бюджет появились в течение рабочего дня, выглядело это вот так:
Напротив фамилий тех, кто не поступил, будет написано "Допущено".
Еще один популярный ресурс для поиска (тут можно найти информацию по фамилии абитуриента), это Абит поиск.
Топ-10 самых популярных вузов в Украине
Судя по количеству поданных заявлений самым желанным для абитуриентов является Университет им. Шевченко в Киеве. В этом году туда подали более 42 тысяч заявлений, причем почти 30 тысяч из них - на бюджет.
На втором месте по популярности львовский университет им. Франко - 37 тысяч заявлений, из которых 25 тыс - на бюджет.
Третье место - КПИ им. Сикорского в Киеве. Туда хотят попасть 36 тыс абитуриентов, из них 28,2 тыс - на бюджет.
Четвертое место: Киевский национальный торгово-экономический университет - почти 24 тыс заявлений, из них 13,1 тыс - на бюджет.
Пятое место: Национальный авиационный университете в Киеве - 23,5 тыс заявлений, из них 14,8 - на бюджет.
Шестая строчка популярности: Харьковский национальный университет Каразина 19,9 тыс поданных заявлений, из них 13,7 тыс - на бюджет.
Седьмое место: Киевский экономический университет им. Гетьмана - 19,6 тыс желающих, из них 11 тыс подали заявки на бюджет.
Восьмое место: педагогический университет им Драгоманова в Киеве: 16,3 тыс заявлений, из них 10,9 рассчитывают на бюджет.
Девятое место у киевского университета им. Гринченко: 15,4 тыс заявлений, из которых 10,2 на бюджетные места.
Десятое место в рейтинге популярности у Днепровского университета им Гончара: 15,3 тыс заявлений, 10,1 - на бюджет.
Фото: vstup.edbo.gov.ua
Самые популярные специальности 2019 года
Десятка самых популярных специальностей в эту вступительную кампанию выглядит так:
Филология - изучать языковые направления изъявили желания 65,4 тыс человек
Право - почти столько же (65 тыс) хотят быть юристами
Менеджмент - на направления, связанные с менеджментом, заявки подали 50,2 тыс абитуриентов
Компьютерные специальности - захотели изучать 39,3 тыс поступающих
Среднее образование - учителями собираются стать 35,6 тыс поступающих
Журналистика - в этой сфере 30,2 тыс поданных в этом году заявлений
Экономика - в этом году 28,1 тыс заявок в разные вузы
Программисты - в этом году на эти специальности подали заявки 27,2 тыс человек
Психология - на это популярное направление хотят поступить 25,6 тыс человек
Медицина - высокий интерес у абитуриентов и к медицинским специальностям - 25,2 тыс.
Что было в прошлом году
В 2018 году списки рекомендованных на бюджет обнародовали 1 августа. Из-за большого потока желающих проверить статус заявок, целый день наблюдались трудности с доступом на сайт vstup.osvita.ua с рейтинговыми списками. Также сложно было войти в личные электронные кабинеты.