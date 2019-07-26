26 июля, до 18:00, станут известны списки рекомендованных к зачислению на бюджет. Их опубликуют в каждом вузе. Абитуриенты должны будут отнести оригиналы документов в интересующий их вуз до 31 июля. Имена поступивших перечислят в специальных указах учебных заведений и только тогда поступающие перейдут в разряд первокурсников.

"Страна" собрала полезную информацию для поступающих - как узнать, проходят ли они на бюджет, что делать после того, как вуз включил фамилию абитуриента в этот список и что происходит, если на бюджет попасть не удалось.

Что делать

Если абитуриент рекомендован (соответствующая запись об этом появится в личном электронном кабинете), то до 18:00 31 июля он должен принести в приемную комиссию выбранного вуза такие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность

- оригинал документа об образовании с приложением

- копию военно-учетного документа (для мальчиков)

- сертификат ВНО

- 4 цветных фото размером 3*4 см

- а также другие документы, если они предусмотрены правилами приема учебного заведения.

Если все перечисленные условия будут выполнены, то до 12:00 1 августа в электронном кабинете статус заявления изменится на "Включено до наказу", то есть вуз издает указ о зачислении.

Если абитуриент не выполнил условий (не отнес документы, предпочтя другой вуз, не подал весь перечень бумаг и т.д.), то статус изменится на "Исключен из списка рекомендованных".

У тех абитуриентов, которые 26 июля не прошли на бюджет, статус заявки будет "Допущено до конкурсу". Все такие заявки автоматически примут участие в конкурсе на контракт (то есть обучение за счет физ и юрлиц).

Узнать о том, удалось ли поступить на контракт, можно будет не раньше 12:00 1 августа.

Рейтинговые списки всех подавших заявки можно смотреть на сайте Вступ. Освiта.ua, выбрав нужный регион, вуз и специальность. Там отображается информация о всех абитуриентах: их конкурсные баллы, результаты экзаменов и сертификатов ВНО.

Также списки рекомендованных к зачислению появятся до 18:00 на сайте Vstup.edbo.gov.ua.

В открывшемся шаблоне нужно внести данные о специальности и городе/области в которых находится вуз. Например, "журналистика" или "право", а город "Киев", "Харьков" (в зависимости от того, в какой вуз и на какую специальность абитуриент подавал заявление). Далее следует нажать на синий блок "Пошук", и выбрать в списке интересующий вуз и "Список поступающих". В прошлом году списки рекомендованных на бюджет появились в течение рабочего дня, выглядело это вот так:

Напротив фамилий тех, кто не поступил, будет написано "Допущено".

Еще один популярный ресурс для поиска (тут можно найти информацию по фамилии абитуриента), это Абит поиск.

Топ-10 самых популярных вузов в Украине

Судя по количеству поданных заявлений самым желанным для абитуриентов является Университет им. Шевченко в Киеве. В этом году туда подали более 42 тысяч заявлений, причем почти 30 тысяч из них - на бюджет.

На втором месте по популярности львовский университет им. Франко - 37 тысяч заявлений, из которых 25 тыс - на бюджет.

Третье место - КПИ им. Сикорского в Киеве. Туда хотят попасть 36 тыс абитуриентов, из них 28,2 тыс - на бюджет.

Четвертое место: Киевский национальный торгово-экономический университет - почти 24 тыс заявлений, из них 13,1 тыс - на бюджет.

Пятое место: Национальный авиационный университете в Киеве - 23,5 тыс заявлений, из них 14,8 - на бюджет.

Шестая строчка популярности: Харьковский национальный университет Каразина 19,9 тыс поданных заявлений, из них 13,7 тыс - на бюджет.

Седьмое место: Киевский экономический университет им. Гетьмана - 19,6 тыс желающих, из них 11 тыс подали заявки на бюджет.

Восьмое место: педагогический университет им Драгоманова в Киеве: 16,3 тыс заявлений, из них 10,9 рассчитывают на бюджет.

Девятое место у киевского университета им. Гринченко: 15,4 тыс заявлений, из которых 10,2 на бюджетные места.

Десятое место в рейтинге популярности у Днепровского университета им Гончара: 15,3 тыс заявлений, 10,1 - на бюджет.

Фото: vstup.edbo.gov.ua

Самые популярные специальности 2019 года

Десятка самых популярных специальностей в эту вступительную кампанию выглядит так:

Филология - изучать языковые направления изъявили желания 65,4 тыс человек

Право - почти столько же (65 тыс) хотят быть юристами

Менеджмент - на направления, связанные с менеджментом, заявки подали 50,2 тыс абитуриентов

Компьютерные специальности - захотели изучать 39,3 тыс поступающих

Среднее образование - учителями собираются стать 35,6 тыс поступающих

Журналистика - в этой сфере 30,2 тыс поданных в этом году заявлений

Экономика - в этом году 28,1 тыс заявок в разные вузы

Программисты - в этом году на эти специальности подали заявки 27,2 тыс человек

Психология - на это популярное направление хотят поступить 25,6 тыс человек

Медицина - высокий интерес у абитуриентов и к медицинским специальностям - 25,2 тыс.

Что было в прошлом году

В 2018 году списки рекомендованных на бюджет обнародовали 1 августа. Из-за большого потока желающих проверить статус заявок, целый день наблюдались трудности с доступом на сайт vstup.osvita.ua с рейтинговыми списками. Также сложно было войти в личные электронные кабинеты.