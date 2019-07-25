Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, несмотря на то, что сегодня его допрос был перенесен на 8 августа.

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По информации "Страны", допрос уже начался. Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что он продлится не меньше часа, а также показала документ о переносе допроса на 2-3 недели. Также, по ее словам, Порошенко будут допрашивать по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

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Как сообщалось, перед этим в ГБР пришло письмо от адвоката Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременным просьбой перенести его на несколько недель.

Вчера, 24 июля, бывший президент также приходил на допрос в ГБР в неназначенное время, что вызвало удивление у сотрудников бюро. До этого стало известно, что в Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 25 июля.

Напомним, впервые Порошенко был вызван на допрос 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля. По словам адвоката экс президента Игоря Голованя, его подзащитный часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами".

Порошенко был вызван в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" (№62019000000000713).

15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что сторонники Порошенко ворвались в здание бюро, чтобы повлиять на это дело. Он также возмутился, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, в котором фигурирует Порошенко.

По данным СМИ, в ГБР сообщили, что по состоянию на 22 июля в Единый реестр досудебных расследований следователями бюро внесено 11 уголовных дел относительно возможного совершения уголовных правонарушений Петром Порошенко.