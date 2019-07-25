В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали задержание Службой безопасности Украины российского танкера NEYMA, который в ноябре 2018 года блокировал украинские судна в Керченском проливе. Об этом пишет РИА Новости.

В МИД РФ заявили, что российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер. В министерстве отметили, что Киеву также "стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море".

"Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать",- заявили в МИД России.

Напомним, 25 июля СБУ сообщила о задержании российского танкера NEYMA, который, по данным спецслужбы, был переименован в NIKA SPIRIT, чтобы скрыть его участие в блокировании украинских судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Речь об инциденте, когда российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

В оккупированном Крыму подконтрольный РФ суд постановил арестовать всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля, а также отпустить 24 захваченных украинских моряков. В ответ в МИД РФ заявили, что керченский инцидент якобы не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.