В сети появилось видео задержания сотрудниками СБУ российского танкера "NEYMA", который блокировал украинские малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе, после чего 24 украинских моряка были взяты в плен.

Как сообщалось, украинская спецслужба и Военная прокуратура задержали российское судно в четверг, 25 июля. По информации СБУ 24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Отмечается, что следователи СБУ и военная прокуратура уже закончили санкционированные украинским судом следственные действия: обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для расследование. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

В оккупированном Крыму подконтрольный РФ суд постановил арестовать всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

25 мая 2019 года Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля, а также отпустить 24 захваченных украинских моряков. В ответ в МИД РФ заявили, что керченский инцидент якобы не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.