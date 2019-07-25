Российской телеведущей Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в ответ на запрос "Детектор медиа".

В июле Борисова посетила Киев, где снималась в реалити-шоу "Пацанки 4" в качестве наставницы. Телеведущая поделилась в Instagram положительными впечатлениями от съемок и посещения Киева, в ответ на что столкнулась с отрицательными отзывами радикалов.

"На сегодня (Дане Борисовой, - прим. ред.) запрещен въезд в Украину сроком на три года", - сообщили журналистам в СБУ. При этом в ведомстве не уточнили, когда именно телеведущей запретили въезд. В середине июля Дана Борисова посетила Киев и сделала несколько фотографий.

"Послезавтра после съёмок собираюсь со своими друзьями, украинскими артистами, с которыми в своё время нехило тусили. (...) Надеюсь всех увидеть. Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды, в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали конечно вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев, спокойно, тихо и мирно", - рассказа она в своем фотоблоге Инстаграм во время поездки.

Фото: instagram.com/danaborisova_official

С начала текущего года украинские пограничники отказали во въезде более чем трём тысячам граждан России и почти 20 деятелям культуры и искусства.

Как сообщала "Страна", СБУ пустила в Украину российскую певицу Темникову, ездившую в Крым. Радикалы не смогли сорвать ее концерт. Ранее суд запретил въезд в Украину российскому дизайнеру Артемию Лебедеву.

На камеру попало видео, как россиянин, которого не хотели пускать в Украину, устроил скандал в "Жулянах".