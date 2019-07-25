Глава ГБР Роман Труба сообщил, что экс-президент Петр Порошенко не смог сегодня, 25 июля, явится на допрос. Об этом сообщили адвокаты экс-президента с просьбой о переносе допроса на несколько недель. Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Романа Трубы.

"Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременным просьбой перенести его на несколько недель. Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и предоставить показания. Итак, ждем Петра Порошенко через две недели - 8 августа", - говорится в сообщении главы ГБР.

Труба также уточнил, что в случае дальнейшего появления "уважительных причин" для переноса даты, в ГБР выполнят нормы УПК и примут принудительный привод. "Но я надеюсь, что Петр Алексеевич будет соблюдать закон, в конце концов - это в его интересах", - добавил Роман Труба.

Напомним, впервые Порошенко был вызван на допрос 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля. По словам адвоката экс президента Игоря Голованя, его подзащитный часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами". Также Порошенко вызывали на допрос 25 июля."Страна" разбиралась, зачем Порошенко явился на допрос в неурочный день и какие дела против него расследуются сейчас. Одной из причиной пропуска явки может быть желание намеренно затянуть открытые против него дела. Видимо, до того момента, пока не получит депутатский мандат и неприкосновенность. Допрос может определить процессуальный статус Порошенко и перевести его в разряд подозреваемых.

Как сообщала "Страна", 24 июля стало известно, что в ГПУ возобновили производство о "попытке захвата власти" экс-президентом Петром Порошенко во время кризиса в Керченском проливе в ноябре 2018 года, открытое по заявлению юриста Андрея Портнова.

Ранее сообщалось, что суд санкционировал военные экспертизы в делах против Порошенко.