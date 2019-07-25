Между Россией и Украиной разгорается очередной скандал. СБУ задержала российский танкер.

По данным Киева, именно он блокировал в Керченском проливе украинские корабли, которые были захвачены россиянами в ноябре 2018 года.

Если Украина сейчас арестует российских моряков, которые плыли на корабле, то это может сорвать любые начатки мирного урегулирования на Донбассе - не говоря уже о возможности обмена заключенными.

Уже это наводит на мысли, что атака на танкер может быть и спланированной провокацией против Зеленского.

"Страна" разбирает детали нового обострения между странами.

Задержание танкера

Танкер NEYMA задержали в порту Измаил Одесской области, куда он вошел 24 июля, сообщает СБУ. Именно он, по данным спецслужбы, блокировал Керченский пролив 25 ноября, когда укранские военные корабли хотели его пересечь.

"Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", - резюмирует СБУ.

Опубликовано также видео задержания корабля.

В СБУ также напомнили, что еще в марте СНБО наложил санкции на крымскую компанию "Ювас-Транс", которая ремонтировала танкер.

Военная прокуратура в свою очередь опубликовала фото с танкера. На нем, правда, значится другое название корабля - NIKA SPIRIT. Но, как уверяют прокуроры, на самом деле это танкер NEYMA, которому сменили имя для того, чтобы скрыть участие судна в блокировке украинских кораблей.

"В порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Следствием установлено, что танкер "NEYMA", с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, который происходил 25.11.2018, российскими владельцами переименован на "NIKA SPIRIT"", - заявляют в военной прокуратуре.

К позиции СБУ и военной прокуратуры сразу возникает ряд вопросов.

Во-первых, откуда взялась информация, что частное судно блокировало пролив именно по заданию ФСБ? А не просто стояло на рейде? Вряд ли "контора" сможет доказать данный факт в суде. Поэтому пока задержание выглядит чисто политическим актом.

Во-вторых, заметно стремление привязать танкер к санкциям - хотя реальной связи там нет. Так стоит трактовать упоминание компании "Ювас-Транс", на чьих верфях корабль одно время ремонтировался. Хотя владеет танкером совсем другая фирма, которая не находится под санкциями СНБО.

То есть налицо попытка показать, что корабль "почти" под украинскими санкциями.

А был ли танкер?

Из сегодняшнего сообщения СБУ следует, что танкер NEYMA играл едва ли не ключевую роль во время операции в Керченском проливе.

В то время, как в сообщении ВМС Украины от 25 ноября (скриншот приведен ниже) указанный танкер вообще не фигурирует как участник инцидента.

Тогда украинские силовики упоминали российские пограничные катера типа Соболь, ПСКР Дон, катера типа Мангуст, МПК Суздалец осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Про танкер не сообщалось.

Отсюда может следовать, что задержанное сегодня частное судно с гражданскими моряками, а не пограничниками ФСБ РФ, могло присутствовать в районе Керченского пролива. Но принимало ли участие в инциденте и насколько оно было значимо - вопрос.

Что с моряками

Судя по фото паспортов, которые опубликовал на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос, на борту танкера - семь или восемь моряков.

При этом, "Интерфакс" пишет, что на борту находится экипаж из порядка 15 граждан РФ.

При этом украинские власти ничего не говорят, задержаны россияне или нет.

Российский телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" утверждает: компания-судовладелец "Альтомар шиппинг" заявила, что экипаж судна, задержанного в порту Измаила, находится в безопасности и отправляется домой.

При этом посольство России в Украине этого факта не подтверждает, пишет ТАСС.

В то же время по информации "Страны", СБУ уже отпустила моряков.

При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Что чисто юридически не мешает им выехать из Украины - по делу моряки проходят как свидетели. Следовательно, никаких ограничений на передвижение не имеют.

Реакция России

"Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, и последствия не заставят себя ждать", - заявили в ответ на инцидент в МИД РФ, пишет РИА Новости.

Также в комментарии агентству дипломаты заявили, что этот акт не поможет освобождению 24 украинских моряков.

При этом замглавы ведомства Григорий Карасин заявил, что это продолжение инцидента в Керченском проливе.

"Это плохая новость. Киев хочет жесткого продолжения ноябрьской провокации в Керченском проливе", - цитирует агентство Карасина.

К чему приведет "танкергейт"

Инцидент в Измаиле может объясняться двумя основными причинами.

Первая - у президента, который контролирует СБУ, действительно решили пополнить "обменный фонд" и тем самым ускорить освобождение украинских моряков.

Такой версии придерживаются некоторые комментаторы из РФ.

"Зеленский понял, что на Вышинского своих моряков обменять не получится. Все-таки суда то ещё не было над ними, и поэтому решил обменять их на наших. Аналогично по-быстрому провести суд и потом уже обменять наверняка.

Только вот теперь не то, что об обмене, а о дальнейших разговорах об обмене мечтать не приходится", - пишет в Facebook пранкер Алексей Столяров ("Лексус").

Вторая вероятная причина - операцию провели за спиной у Зеленского, чтобы поджечь ему мосты с Россией. Как верно заметил Столяров - если Украина арестует моряков из РФ, то это будет расценено в Москве как прямой захват заложников. А значит тема обменов (на которой делал особый упор Зеленский во время предвыборной кампании) будет сразу же закрыта.

А не будет обменов - остановятся и остальные процессы мирного урегулирования на Донбассе, которые и так идут крайне медленно.