В городе Славянск Донецкой области во время рассмотрения Окружным административным судом дела о подкупе избирателей кандидатом от "Батькивщины" Евгением Яковенко на депутата, представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталию Королевскую напали. Об этом заявляет ее пресс-служба.

Суд рассматривал дело о подкупе избирателей в 52 округе. Там, по результатам голосования по многомандатному округу "Батькивщина" набрала 3,9% голосов, а победу с 57% одержала "Оппозиционная платформа". А в голосовании по одномандантному округу 28,96% получил кандидат от "Батькивщины" Евгений Яковенко, а 26% Олег Погодин от "Оппозиционной платформы". Политсила заявляет о фальсификации результатов голосования.

"Мы подали более 10 исков в суд с требованием разобраться по фактам нарушений в работе окружной комиссии, фальсифицировании выборов и подкупе избирателей на 52 округе, где кандидат от "Батькивщины" Евгений Яковенко и его карманный окружком украли победу у нашего кандидата Олега Погодина", - заявила Наталия Королевская.

По словам нардепа, во время заседания суда по делу на нее напали националисты с символикой "Батькивщины".

"Начались слушания по делам, но "Батькивщина", вместо своего ответчика, прислала в суд группу неадекватов, считающих себя патриотами и националистами, которые давят на суд, угрожают членам нашей команды, а теперь перешли к прямому физическому воздействию - напав на меня. Нас этим не испугаешь, мы сделаем все, чтобы защитить голоса избирателей, голосовавших за Олега Погодина, и не допустить, чтобы националисты "Батькивщины", через подкуп и фальсификации, дорвались до власти в Торецке и начали терроризировать его жителей", - заявила Наталия Королевская.

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит на мажоритарных округах Донецкой области.

Также мы сообщали, что в пяти избирательных округах могут назначить перерасчет голосов.