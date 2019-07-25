Сегодня, 25 июля, экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова привезли в Киев. Об этом "Стране" сообщил адвокат Ефремова Андрей Смирнов.

"Александра Сергеевича доставили в Киев. Ему надели электронный браслет и проводили домой. Там он будет находится до момента, пока действует мера пресечения в виде домашнего ареста. Пару дней постараемся не тревожить друг друга. За три года беспросветных судебных заседаний и процессуальных встреч, адвокаты провели с ним такое количество времени, что сейчас мы настояли на том, чтобы отдохнуть друг от друга. Как минимум до даты следующих судебных заседаний. Ефремов три года не видел ни семьи, ни внуков, и думаю, сейчас для него куда актуальнее провести время с ними", - сказал Смирнов.

Напомним, в среду, 24 июля, экс-глава фракции "Партии регионов" Александра Ефремов покинул СИЗО. Его встретил адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover. На этом автомобиле Ефремов уехал в Киев. Также в машине были двое представителей правоохранительных органов.

Напомним, Александра Ефремова обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность государства и создании террористической организации. Ему также инкриминируется поддержка т.н. "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля". Он был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту перед вылетом в Австрию и арестован на следующий день.

"Страна" подробно рассказывала, какие преступления вменяют Ефремову и каким образом его пытались использовать в ходе прошедших 21 июля парламентских выборов.