Первое заседание Верховной Рады IX созыва могут провести в конце августа - начале сентября из-за возможного затягивания подведения итогов досрочных выборов народных депутатов. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" кандидат в нардепы Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что где-то конец августа - начало сентября. Оптимистичным является вариант, как предлагал президент, - 24-го. Но посмотрим , как будут происходить события. Какая-то окончательная дата не определена", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве после встречи главы государства с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа".

"Это зависит от Центральной избирательной комиссии, когда они досчитают. Справедливости ради нужно отметить, что сегодня есть риски того, что идут суды, и процесс может быть максимально затянут", - отметил политик.

Также он подчеркнул, что это – объективная реальность, а не попытка со стороны ЦИК затянуть процесс.

"Это связано с реальными проблемами, которые происходят на округах - идёт пересчет голосов, судебные рассмотрения", - сказал Разумков, добавив, что рабочая группа приступит к подготовке первого заседания новоизбранного парламента после объявления результатов внеочередных выборов народных депутатов.

Напомним, внеочередные выборы народных депутатов Украины прошли 21 июля.

Ранее сообщалось, что ЦИК осталось обработать всего 0,3 процента протоколов по выборам в Раду.

Также мы писали, что в Одессе в Раду от "Слуги народа" прошел 26-летний пауэрлифтер.