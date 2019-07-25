В Украину под видом пластика пытались ввезти две фуры (вместимость 42 тонны) бытовых отходов из Европы. Их содержание представляет угрозу окружающей среде. Опасность была ликвидирована сотрудниками таможенного поста Ягодин. Об этом сообщает пресс-служба Волынской таможни ГФС.

Мусорный груз относился к "желтому перечню отходов" и требовал отдельного письменного разрешения Министерства экологии Украины на его трансграничное перемещение.

Разоблачить злоумышленников удалось в ходе оперативного сотрудничества с должностными лицами СБУ. Фальсификации с кодами товаров, совершенные для несанкционированного ввоза этого европейского мусора в Украину, подтвердили результаты лабораторных исследований содержания отходов.

Фуры задержаны в пункте пропуска, решается вопрос о возвращении этого товара отправителю в Европу и привлечения нарушителей международного права к ответственности.

Контроль за содержанием грузов осуществляют в формате "Единого окна на таможне", введенного в октябре 2018 для оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Разрешительные документы во время транспортировки отходов с "желтого списке" - требование "Базельской конвенции о контроле за трансграничной перемещением опасных отходов и их удалением" от 1989 г. и Постановления Кабинета Министров Украины №1120 от 13 июля 2000 года. В частности, законодательство требует от перевозчика подать разрешение на трансграничную перевозку отходов, сведения о происхождении и составе отходов, протоколы их анализа, сведения о страховании опасных грузов.

Как сообщала "Страна", в центре Киеве появились мусорные контейнеры для пластика и стекла.

В контейнер для сбора стекла можно выбрасывать: целые и битые стеклянные банки, оконное стекло, бутылки из-под напитков, лекарств и косметики. Однако в такой контейнер нельзя выбрасывать фарфор, керамику, зеркала и лампочки.

Напомним, что пока Европа изнывает от жары, в Украину возвращается умеренное тепло. Синоптик рассказала о погоде в пятницу и на выходных.