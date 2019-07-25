В четверг, 25 июля Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского танкера "NEYMA", который блокировал украинские малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе, в результате чего РФ захватила 24 украинских моряков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе. Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA" (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ)", - сказано в сообщении.

В СБУ утверждают, что такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа.

"По факту блокирования танкером "NEYMA" Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование… 24 июля по информации украинских пограничников в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива", - заявляет СБУ.

Следствие установило, что с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии 25 ноября 2018г российские владельцы изменили название танкера "NEYMA" на "NIKA SPIRIT".

Группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере уже закончила санкционированные украинским судом следственные действия: обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для расследование. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Также в спецслужбе напомнили, что по инициативе Военной прокуратуры Совет национальной безопасности и обороны Украины соответствующим решением, введенным в действие указом президента Украины от 19 марта 2019г №82/2019, сроком на 3 года, применены специальные экономические санкции и другие ограничительные меры к ООО "ЮВАС ТРАНС", а именно: заблокированы активы предприятия, ограничены торговые операции, приняты меры для предотвращения вывода, запрета участия в приватизации и аренды государственного имущества и тому подобное.

Скриншот, фото: Facebook/ Служба безпеки України

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

В оккупированном Крыму подконтрольный РФ суд постановил арестовать всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

25 мая 2019 года Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля, а также отпустить 24 захваченных украинских моряков. В ответ в МИД РФ заявили, что керченский инцидент якобы не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.