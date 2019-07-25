В центре Одессы представители Нацкорпуса жестоко избили молодого парня. Видео воспитательных мер они слили в сеть, ролик разместил новостной портал odessa_info в Instagram, а также пользователь Светлана Покотило на своей странице в Facebook.

Паблик сообщает, что инцидент начался еще в июне, когда человек, которого избили на видео, собирал деньги семье погибшего друга из Нацкорпуса на свою личную банковскую карточку. Тогда ему стали прислать угрозы с расправой. Спустя время молодой парень стал критиковать действия Нацкорпуса, за что и был избит. "После того как они отсняли видео, избиения продолжились, их было 5 человек в возрасте от 20 до 40 лет. То что они занимаются рэкетом, запугиваниями, уже давно не секрет для многих", - цитирует издание слова подписчика, который прислал видео, но пожелал остаться анонимным.

"Так называемые "активисты" Нацкорпуса средь бела дня избили парня в Одессе. Наказали мальчишку за критику националистов в соцсетях..Мрази", - подписала видео Светлана Покотило.

Записанное на видео больше напоминает расправу над молодым человеком:

Трое парней силой ведут молодого парня якобы для разговора. На его теле и лице видны следы недавних побоев. Увесистый крепыш в черной футболке с татуировками принимается расспрашивать его, заставляя сказать фразу: "Я беру свои слова обратно". После неоднократного признания, обидчики продолжают наносить парню жестокие удары. В том числе ногами. Но и этого хулиганам оказалось недостаточно. Они бросают избитому до крови юноше: "Ты теперь максимально опущенный". После этого угрожают ему убийством, если тот скажет хоть одно слово. Все записанное на видео тянет не на один год тюремного заключения. В описании к видео пользователи отмечают, что заявление уже составлено и подано в полицию. "Я зарегистрировал обращение на сайте Нацполиции в Одесской области. Приложил ссылку на видео. Ждем", - отметил в комментарии к видео Юрий Курочкин.

Видео на FB прикрыли из-за сцен насилия, но его все еще можно увидеть по ссылке.

Скриншот: facebook.com/svetlana.pokotilo.5

Отдельно отметим, что избитый парень, несмотря на требование стать на колени, так и не сделал это.

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