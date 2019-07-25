Сегодня утром, 25 июля, в Лугинском районе Житомирской области столкнулись два автомобиля. Один из них взорвался, в результате этого четыре человека оказались в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Житомирской области.

Авария произошла около 7:00 на 173 км автодороги международного значения "Киев - Ковель - Ягодин". На месте происшествия работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Лугинского отделения полиции, спасатели и медики. По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro, 64-летний житель Одесской области, врезался в автомобиль ВАЗ, оборудованный газобаллонной установкой. Последним управлял 38-летний житель Олевского района Житомирской области, ВАЗ ехал впереди Opel Vivaro и в это время поворачивал на автозаправку.

В результате ДТП газобалонная установка, находившаяся в багажнике ВАЗа, взорвалась и вызвала пожар. В результате ДТП травмы и ожоги получили водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ, жители Овручского района, и жительница Коростеня. Всех доставили в реанимационное отделение Коростенской городской больницы. Продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Как сообщала "Страна", ранее в Житомирской области дотла выгорел пассажирский автобус.

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Весной в Житомире произошел пожар на АЗС, где пострадали два человека и сгорели три авто.