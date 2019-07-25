Полиция установила автора видео, на котором фура сбивала Владимира Зеленского, размещенного 10 апреля, накануне второго тура президентских выборов, в Telegram-канале, связанном с Петром Порошенко. Об этом в Telegram сообщила Команда Зеленского.

Так, Нацполиция уже открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". Также старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию касаемо обвинений и предполагаемого автора данного видео. Ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

"Наша Нацполиция работает максимально эффективно и виновные будут наказаны в ближайшее время", - говорится в сообщении Команды Зеленского.

Речь об этом скандальном ролике:

Видео: YouTube/ Слуга Народу — Команда Зеленського

Скриншот: t.me/ze_team2019

Напомним, во время президентской предвыборной гонки в сети появился видеоролик, переделанный из рекламного видео Зеленского, в финале которого кандидата сбивает грузовик. В команде Зеленского обвинили в создании ролика штаб Порошенко и обратились по данному поводу в полицию.

В штабе Петра Порошенко отрицали причастность к созданию смонтированного видеоролика, в котором Владимира Зеленского сбивает машина.

Также мы публиковали расследование о том, как у Порошенко потратили миллионы на чернуху против Зеленского в пабликах "Цинічний Бандера", "Зрада/перемога" и других.