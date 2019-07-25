Мэр Северодонецка обязали заплатить штраф в 3,4 тысячи гривен за назначение себе премий в десятки тысяч в течение года. С января по сентябрь 2018 он выплатил себе более 155 тыс. грн премии и 21 тыс. грн материальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Чиновник ранее издал распоряжение, которым приостановил действие решения городского совета и вернул в собственную компетенцию полномочия по назначению себе премий и материальной помощи.

По принципиальной позиции прокурора, постановлением Северодонецкого городского суда Северодонецкий мэр признан виновным и привлечен к административной ответственности. В свою очередь, он не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу.

Во время судебного разбирательства в Луганском апелляционном суде прокуратура Луганской области отстояла свою позицию и доказала, что мэр принял решение в условиях реального конфликта интересов и не сообщил о нем Национальному агентству по предупреждению коррупции и городскому совету.

Отметим, что в сообщении прокуроров не указывается имя мэра, но понятно, что речь идет о Валентине Казакове.

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