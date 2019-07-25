25 июля в команде Владимира Зеленского заявили, что полиция нашла автора скандального предвыборного ролика, где кандидата в президенты сбивает грузовик. Теперь ему грозит 5 лет ограничения свободы или даже тюрьма на этот же срок.

Напоминаем историю нашумевшего видео, в создании которого у Зеленского обвинили команду Порошенко.

Как проходит расследование

Нацполиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика еще 11 апреля - с квалификцией по стч. 2 ст. 346 УК Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля. Правоохранители сообщили, что открыли дело после мониторинга соцсетей, то есть не по обращению со стороны представителей Владимира Зеленского.

Спустя три с половиной месяца в команде Зеленского сообщили, что за время расследования старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию, которая касается обвинений и предполагаемого автора видео.

Ролик у президента назвали "шедевральным" и напомнили, что судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. При этом его имя у Зеленского не раскрыли, но напомнили, что видео "разместил у себя на канале экс-президент Порошенко".

"Наша Нацполиция работает максимально эффективно и виновные будут наказаны в ближайшее время", - пообещали на канале команды в Telegram.

История скандального ролика

Скандальный ролик появился в сети перед вторым туром президента - 10 апреля.

Утром было обнародовано промо-видео Зе, в котором он переходит дорогу, общаясь с избирателями. А вечером того же дня на Telegram-канале, который связывали с Петром Порошенко, тогда еще действующим президентом и конкурентом Зеленского во втором туре, появилась ответка - этот же ролик, но с другим финалом. На видео улыбающегося кандидата внезапно сбивает фура, после чего на узнаваемом зеленом фоне появлялась надпись "У каждого своя дорога" и кокаиновая дорожка (намек на слухи о наркозависимости Зеленского, которые муссировались перед выборами).

На официальном сайте команды Зеленского тут же отметили этот факт, указав, что канал, на котором появилось видео, связан с Петром Порошенко. Дело в том, что накануне на официальной Facebook-странице Петра Порошенко вышло его обращение. В описании к этой публикации была ссылка, ведущая на сайт euua.org. После регистрации на сайте приходило СМС со ссылкой на Telegram-канал - на нем позже и появилось провокационное видео.

После выхода ролика с грузовиком в пресс-службе Зеленского сообщили, что ему рекомендовали усилить охрану.

Ролик стал апофеозом черного пиара. Его неоднозначно восприняли пользователи соцсетей. Но на обвинения у Порошенко заявили, что непричастны к данному видео.

"Не воспринимайте серьезно какие-то глупости, которые кто-то генерирует в YouTube или в социальных сетях. Наш штаб не имеет никакого отношения к этим роликам, но если они смешные, это фан и кто-то из наших сторонников репостит, то мы же не можем за это нести ответственность", - заявил зампредседателя фракции БПП в Верховной Раде Сергей Березенко.

Нынешнее заявление штаба Зеленского у Порошенко пока не комментируют. Хотя оно в теории может вывести следствие именно на предвыборную команду экс-президента.