В пятницу, 26 июля, в Украине потеплеет до +23...+27 градусов, а на выходных температура поднимется еще выше. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"У нас теплеет. В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться и постепенно лето разровняет свои прохладные морщины", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в пятницу, 26 июля вырастет не сильно, ожидается +23...+27 градусов, но на юге местами ожидается до +28...+30 градусов. Также Диденко сообщила, что в течение субботы-воскресенья на юге предполагается +29...+33 градуса, а в большинстве областей Украины +24...+29 градусов. Кроме того, по ее словам дожди с грозами наиболее вероятны на западе и востоке. Север, центр и юг ожидает преимущественно сухая солнечная погода.

Что касается Европы, где температура бьет все рекорды, по данным Диденко, сильная жара на выходных покинет Францию ​​и Бельгию, там температура воздуха упадет до +22...+26 градусов. Однако очень жарко будет на Балканах и на западном побережье Черного моря.

В Киеве 26 июля ожидается +24...+26 градусов с постепенным повышением температуры на выходных до +26...+29, местами в воскресенье до +30 градусов. Вероятность дождя в столице незначительная, максимум - локальные осадки на окраинах. По словам Натальи Диденко, будет много солнца и много тепла.

"Так что уже можете ремонтировать сачки для бабочек, доставать сарафанчики и шорты и радоваться, что мы не Париже", - подытожила синоптик.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, сегодня, 25 июля, в Европе жара достигнет своего пика. В Лондоне +39, а в Париже +42.

Также мы писали, что сегодня Украина станет самой холодной страной Европы.