Пока Европа изнывает от жары, в Украину возвращается умеренное тепло. Синоптик рассказала о погоде в пятницу и на выходных
В пятницу, 26 июля, в Украине потеплеет до +23...+27 градусов, а на выходных температура поднимется еще выше. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
"У нас теплеет. В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться и постепенно лето разровняет свои прохладные морщины", - написала Наталья Диденко.
По ее словам, температура воздуха в пятницу, 26 июля вырастет не сильно, ожидается +23...+27 градусов, но на юге местами ожидается до +28...+30 градусов. Также Диденко сообщила, что в течение субботы-воскресенья на юге предполагается +29...+33 градуса, а в большинстве областей Украины +24...+29 градусов. Кроме того, по ее словам дожди с грозами наиболее вероятны на западе и востоке. Север, центр и юг ожидает преимущественно сухая солнечная погода.
Что касается Европы, где температура бьет все рекорды, по данным Диденко, сильная жара на выходных покинет Францию и Бельгию, там температура воздуха упадет до +22...+26 градусов. Однако очень жарко будет на Балканах и на западном побережье Черного моря.
В Киеве 26 июля ожидается +24...+26 градусов с постепенным повышением температуры на выходных до +26...+29, местами в воскресенье до +30 градусов. Вероятность дождя в столице незначительная, максимум - локальные осадки на окраинах. По словам Натальи Диденко, будет много солнца и много тепла.
"Так что уже можете ремонтировать сачки для бабочек, доставать сарафанчики и шорты и радоваться, что мы не Париже", - подытожила синоптик.
Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко
Напомним, сегодня, 25 июля, в Европе жара достигнет своего пика. В Лондоне +39, а в Париже +42.
Также мы писали, что сегодня Украина станет самой холодной страной Европы.