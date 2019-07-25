Международная федерация футбола ФИФА обновила ежемесячный рейтинг национальных сборных. Наша национальная команда за последний месяц не проводила никаких матчей, что и повлияло на то, что подопечные Андрея Шевченко опустились на одну строчку и теперь занимают 25 место.

Что касается первой десятки, то здесь по-прежнему лидирует сборная Бельгии, а Бразилия вышла на вторую позицию, обогнав чемпионов мира - Францию. Прогресс продемонстрировали и Колумбия с Аргентиной, которые после Кубка Америки оказались в первой десятке, как передает пресс-служба ФИФА.

Сборная России потеряла в новом рейтинге сразу три пункта. Команда Черчесова с 43 места опустилась сразу на 46-ю позицию, которую делит со сборной Австралии.

Итак, топ-50 лучших сборных мира, согласно новому рейтингу ФИФА.





Скриншот: fifa.com

Напомним, последние свои матчи наша команда провела еще в начале июня, когда были одержаны две сверхважные победы в отборе на Евро-2020. На "Арене Львов" украинцы одолели Сербию (5:0) и Люксембург (1:0), и укрепили лидерство в группе B.

Ранее "Страна" сообщала, что Люксембург угомонился и не будет оспаривать вердикт УЕФА по Мораесу.

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