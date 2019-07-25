В Тунисе скончался 92-летний глава государства Беджи Каид Эс-Себси. Президент Туниса был снова доставлен в военный госпиталь в среду, 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства в четверг, 25 июля.

Он собирался уйти на покой со своей должности после ноябрьских выборов.

После первой "Жасминовой революции" в Тунисе Эс-Себси в 1987-1990 годах являлся послом Туниса в ФРГ.

В 1990 году, он становится спикером Палаты представителей (однопалатного парламента) Туниса, который занимает до 1991 года, а затем, вплоть до 1994 года, остаётся депутатом тунисского парламента. После этого он возобновляет свою деятельность в качестве адвоката, ведя г.о. арбитражные дела в Апелляционном суде Туниса.

Во время второй "Жасминовой революции" в результате второй волны волнений 27 февраля 2011 года премьер-министр страны Мохаммед Ганнуши уходит в отставку и новым премьер-министром назначается Беджи Каид Эс-Себси. Этот пост он занимал до конца года.

В 2014 году Беджи Каид Эс-Себси принял решение бороться за пост президента. На выборах в конце ноября он прошёл во второй тур вместе с действующем президентом Монсеф Марзуки. Во втором туре 21 декабря Беджи Каид Эс-Себси был избран президентом. В канун Нового года он вступил на пост президента страны.

Беджи Каид Эс-Себси. Фото: anaga.ru

Как сообщала "Страна", президент Туниса оказался на грани жизни и смерти 27 июня. Тогда советник 92-летнего президента опроверг появившиеся слухи о его смерти.

Напомним, что украинцам посоветовали не ехать в Тунис из-за террористической угрозы.