В Киеве главой окружной комиссии округа №211 в Голосеевском районе, где победил кандидат от "Слуги народа" Александр Юрченко, была мама его руководителя штаба Сергея Вутке - Елена Вутке. Об этом говорится на официальном сайте ЦИК.

Отметим, что безработный активист Юрченко обошел выдвиженца партии "Голос" и финансиста Тараса Козака и секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, который баллотировался от "Европейской солидарности".

По результатам ЦИК, на 211 округе подсчитали уже 100% бюллетеней. Кандидат от "Слуги народа" Александр Юрченко набрал 34,73% голосов (27 тыс. 528 избирателей). Всего в голосовании 21 июля на 89 избирательном участке округа приняло участие 85 тыс. 214 человек (явка составила 48.41%).

Напомним, в день выборов, 21 июля, на избирательном округе № 211 прошел стихийный митинг из-за того, что Прокопив объявил, что по экзитполу побеждает именно он.

Александр Юрченко - общественный активист, глава Общественного совета при Голосеевской райадминистрации. Он неоднократно фигурировал в различных строительных скандалах в районе, выступая на стороне то застройщиков, то местных жителей. В одном из конфликтов, связанных с потенциальной застройкой городской территории, Юрченко предложил отдать застройщикам территорию русской школы № 85 в Киеве. В итоге, местные жители отстояли эту местность и строительство дома на ней не началось.

За время своей политической карьеры Юрченко побывал представителем политической партии "УКРОП", был помощником на общественных началах депутатов Андрея Денисенко (беспартийный), Александр Шевченко (ВО "Свобода"), Елена Сотник ("Самопомощь") и Тараса Бутенко (Блок Петра Порошенко).

Как сообщала "Страна", на досрочных парламентских выборах кандидаты от "Слуги народа" побеждают повсеместно. И теперь пропрезидентская партия сможет сама сформировать парламентское большинство. Ранее "Страна" опубликовала полный список депутатов, которые проходят в Раду по мажоритарке.