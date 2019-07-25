В среду, 24 июля, в США из-за пожара провалился экспериментальный взлет космического корабля SpaceX Starhopper. Об этом пишет Space.com.

Во время испытаний корабль должен был подняться на 20 метров, но во время экспериментального старта загорелся. Инцидент произошел на полигоне в Бока-Чика-Бич в Техасе.

Звездолет отключился так и не оторвавшись от земли. Он выпустил столб пламени и дыма. Starhopper получил незначительные повреждения. Корабль предназначен для колонизации Марса.

Видео: YouTube/ RT на русском

Напомним, ступень ракеты Falcon Heavy от SpaceX взорвалась при посадке на платформу в океане.

Также мы писали, что три из 60 запущенных SpaceX спутников не выходят на связь и упадут на Землю.