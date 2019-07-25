В четверг, 25 июля, в буферной зоне на Донбассе погибла женщина. Она подорвалась на мине в поселке Зайцево. Погибшей был 61 год.

"В Зайцево в буферной зоне на мине подорвалась женщина. Увы, от полученных травм она скончалась", - сообщил "и.о. главы администрации" города Горловка Иван Приходько. Его цитирует РИА Новости.

Напомним, в день выборов на Донбассе неизвестные сообщили о минировании избирательных участков.