Сегодня, 25 июля, в Украину возвращается большой европейский футбол. Луганская Заря на выезде сыграет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против черногорского клуба Будучность.

Тренер хозяев Бранко Брнович на предматчевой пресс-конфереции признался, что сегодняшняя дуэль с украинской командой воспринимается им не иначе, как матч сезона.

"Мы все верим, что можем успешно играть и двигаться дальше. Если по сумме двух игр с украинцами добьемся успеха, то я убежден, что мы сможем многое сделать в Европе. По моему мнению, Заря более сильный соперник, чем тот, кто будет ждать нас в третьем раунде", - заявил специалист, как передает портал Террикон.

- Что еще можете сказать о предстоящей встрече с Зарей?



- Нам предстоит самая сложная игра на данном этапе. Мы не знаем многих соперников, хотя знаем игроков. Луганская команда еще не проводила официальных матчей, а играла лишь в контрольных. Нам нужна помощь наших болельщиков, их терпение и понимание. В поединке с Зарей мы должны быть осторожными, на поле нужно уважать команду, с которой играем. Ключом к успеху является терпение.

- Как намерены построить игру в завтрашнем матче?



- Важно сохранить свои ворота в неприкосновенности, но при этом стараться также проявить себя и в атаке. Будем стремиться играть так, как привыкли наши болельщики. Мы должны быть максимально сконцентрированными и твердыми. Многое в этом матче будет зависеть от ответственности наших полузащитников и игроков обороны.



- Насколько оптимальным на сегодняшний день будет состав вашей команды?



- Будучность сыграет против Зари без Ивановича и Вуячича, а также Грбича.



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