В селе Крюковщина Киевской области девушка пыталась закопать гранату в поле и произошёл взрыв. Взрывное устройство сдетонировало на расстоянии 10 метров от жилых домов.

"Взрыв произошел в селе Крюковщина. Его было слышно на территории жилого массива "Европейский город" и уже буквально через несколько минут местные жители увидели окровавленную, едва живую девушку", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Девушка пострадала от разрывов осколков, но вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила помочь ей. Пострадавшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику. По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Ровно во дворе жителя села нашли один из крупнейших в истории Украины подпольных арсеналов.

В частности, было обнаружено 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 - корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ- 22, 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов.

Также стало известно, как зять спас мужчину, который едва не погиб при чистке винтовки в селе под Киевом.