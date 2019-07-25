Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выборы в Верховную Раду Украины не соответствовали всем демократическим нормам. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, прошедшие в Украине 21 июля парламентские выборы не соответствовали международным демократическим нормам, потому как в них не могли принимать участие украинцы, проживающие на неподконтрольной территории Донбасса, а также в России.

Матвиенко также напомнила, что наблюдателей от ПАСЕ, а также представителей РФ в рамках миссии ПА ОБСЕ не пригласили на выборы.

"Эти выборы, как и президентские, еще раз подчеркнули, что граждане Украины отвергают политику, которую проводили предшественники, наелись этой властью", - сказала Матвиенко.

Напомним, 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. По состоянию на утро 25 июля ЦИК осталось обработать всего 0,3% протоколов. В парламент проходят партии "Слуга народа" (43,18% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,02%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,11% и "Голос" - 5,83%.

Ранее МИД РФ публиковало заявление по поводу украинских выборов, в котором назвало их "голосованием надежды".